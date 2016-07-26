Представитель Красноярского цементного завода стал лучшим среди механиков «Сибирского цемента»

Механик цеха «Обжиг» Красноярского цементного завода Игорь Гончаров стал победителем конкурса «Лучший по профессии — Механик», организованного холдингом «Сибирский цемент».

Профессиональные соревнования проводились в рамках Слета механиков, состоявшегося в Красноярске. За победу в конкурсе боролись лидеры внутризаводских отборочных туров — представители ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «ТимлюйЦемент», ООО «Комбинат «Волна» (дочерние общества АО «ХК «Сибцем»), а также приглашенные на мероприятие для обмена производственным опытом специалисты АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» (общества, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем»).

Финал конкурса профмастерства прошел в три этапа. В первом туре участники демонстрировали «визитную карточку» — рассказывали о себе и своей работе. Затем они проводили презентацию собственных рационализаторских предложений, а в завершение выполняли практическое задание.

Знания механиков оценивала комиссия под председательством исполнительного вице-президента АО «ХК «Сибцем» Сергея Шепталина. В ее состав вошли представители управляющей компании холдинга — начальник технического управления Максим Павилов, начальник отдела ОТ и ПБ Виктор Котвицкий, главный механик Евгений Рябов, директор департамента персонала и организации управления Марина Горбунова. Судьи внимательно и строго следили за выступлениями конкурсантов, задавали дополнительные и уточняющие вопросы, которые давали механикам возможность более широко и убедительно раскрыть свои идеи, продемонстрировать уровень профессиональной подготовки.

Итоговый рейтинг участников определялся по сумме баллов, выставленных всеми членами комиссии на разных этапах конкурса. В этом году его возглавил механик цеха «Обжиг» Красноярского цементного завода Игорь Гончаров. Красноярец представил два рационализаторских проекта. Реализация первого позволит усовершенствовать оборудование благодаря замене элементов цементопроводов на детали из износостойкого стеклопластика, второго — повысить эффективность эксплуатации газоочистных установок и снизить затраты на ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями, за счет создания отдельного подразделения технического обслуживания и ремонта данных установок на предприятии.

«Подобный конкурс в нашей компании проводился во второй раз, но я участвовал в нем впервые и очень рад победе! Большую роль сыграла поддержка коллег: они помогли со съемками „визитной карточки“, с расчетами, необходимыми для обоснования рационализаторских предложений. Так что первое место мы заняли вместе», — считает Игорь Гончаров.

Вторым по итогам конкурса стал механик цеха «Сырьевой» АО «Искитимцемент» Алексей Тужилов, третьим — механик цеха «Помол» ООО «Топкинский цемент» Дмитрий Базнер. Всем участникам вручили грамоты, призерам — денежные сертификаты, а победитель стал обладателем главной награды конкурса — памятного кубка.

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«Механики цехов — люди, знающие больше всех об оборудовании на своем участке. Они видят „узкие“ места и являются авторами многих рационализаторских предложений. Например, на нашем предприятии недавно реализован проект по замене дорогих в обслуживании транспортеров на аэрожелоба, предназначенные для сбора просыпи цемента при тарировании в бумажные мешки и мягкие контейнеры, — подчеркивает управляющий директор ООО „Красноярский цемент“ Владимир Афанасин. — Но придумать идею недостаточно — ее нужно обосновать, доказать пользу и эффективность. Участвуя в конкурсе, механики получили ценный опыт презентации своих рацпредложений, смогли увидеть слабые и сильные стороны проектов. Талантливая и энергичная молодежь Красноярского цементного завода при поддержке опытных коллег будет и дальше совершенствовать производственные процессы на предприятии».