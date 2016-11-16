Заксобранию края предложили сократить депутатов-прогульщиков

Депутатский корпус Законодательного Собрания Красноярского края стоит уменьшить почти вдвое. С таким предложением на сегодняшнем заседании регионального парламента выступил депутат ЗС Денис Притуляк.

Причиной такого заявления стало то, что из 52 действующих народных избранников в зале присутствовало лишь 42.

«Прогулы депутатов — не редкость, — говорит Притуляк, — а зачем держать такое количество тех, кто не работает».

Парламентарий уверен, что 30 человек будет вполне достаточно.

«Причем все они должны работать на постоянной основе, ведь чаще всего прогуливают именно те, кто занят в ЗС на общественных началах, — подчеркнул Притуляк, — эффективность их деятельности очень низкая и совершенно не понятно, зачем они нужны в парламенте».

Напомним, что сегодня из 52 депутатов краевого ЗС на постоянной основе работает 35 народных избранников.