Группа ВТБ объявляет о выпуске облигаций с доходностью 8 % годовых

С сегодняшнего дня можно подать заявку на приобретение облигаций банка ВТБ с фиксированной доходностью 8 % годовых. Первоначальный объем выпуска составит 15 млрд рублей. Подача поручений на приобретение облигаций будет осуществляться во всех розничных офисах ВТБ и ВТБ24, в том числе формата «Привилегия» и Private banking.

Купонный период по ценным бумагам составляет 91 день. Срок обращения облигаций — 364 дня. Номинал одной облигации — 1 тысяча рублей. Облигации можно реализовать на вторичных торгах по их рыночной цене.

«Это специальный продукт, аналог депозитов, но более доходный, ликвидный и доступный любому физическому и юридическому лицу. Помимо более высокой по сравнению с депозитами доходности, облигацию можно продать досрочно по рыночной цене, полностью сохраняя при этом купонный доход, накопленный с последней выплаты. Кроме того, получаемый клиентами купонный доход не будет подлежать налогообложению при наличии рыночных сделок с этими бумагами. А если использовать для приобретения бумаги индивидуальные инвестиционные счета, то клиенты смогут в следующем году получить дополнительно возврат ранее уплаченного НДФЛ в сумме до 52 тысяч рублей», — комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

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Для приобретения облигаций клиентам необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором бумаги будут учитываться. Затем следует перевести на брокерский счет денежные средства и подать поручение на покупку бумаг в одном из офисов ВТБ или ВТБ24 или по телефону, указанному на сайтах банков.

Заявку на приобретение облигаций можно подать в офисах ВТБ или ВТБ24 до 21 ноября. Прием заявок будет завершен 21 ноября в 18.00 по московскому времени.