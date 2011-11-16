О сотрудниках Саяно-Шушенского заповедника и козлах сняли фильмы

Красноряцам покажут два документальных фильма о жизни и работе Саяно-Шушенского заповедника.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, два фильма, каждый по 25 минут, сняли сотрудники ВГТРК Сергей Герасимов и Денис Штепа. Фильм «Заповедная зона» приурочили к 100-летию заповедной системы России. «Он расскажет зрителям об истории заповедника, о проблемах, с которыми сталкиваются его сотрудники, главная из которых — браконьерство; о тяжелом и опасном труде государственных инспекторов», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, зрителям покажут самых редких и знаменитых обитателей Саяно-Шушенского заповедника — снежных барсов (ирбисов), а также расскажут о том, как изменилась работа сотрудников после появления фоторегистраторов.

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«Фильм „Его величество — горный козел“ повествует о козероге как о фоновом виде: об истории его сохранения, о жизнедеятельности, привычках, повадках, сезонности гона, о состоянии популяции горного козла, о ее разделении на популяционные группировки и о границах их ареалов и прочем», — пояснили в заповеднике.

В пресс-службе отметили, что журналисты снимали материал не только на обычные камеры, но и пользовались квадрокоптерами. Оба фильма покажут после 25 ноября на телеканале «Россия 1 — Красноярск».