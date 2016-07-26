В красноярском заповеднике оштрафовали желавшего «сломать запреты» нарушителя

В закрытой зоне заповедника «Столбы» поймали двух нарушителей. Об этом рассказали в пресс-службе особо охраняемой территории.

Две недели назад в социальных сетях появились сообщения о наборе группы туристов для похода на высшую точку заповедника «Столбы» — гору Абатак. Организаторы похода знали, что гора находится в заповедной зоне, но приглашали людей присоединиться к ним.

Несколько раз с потенциальными нарушителями пытались связываться сотрудники заповедника, которые предупреждали их об административной ответственности за посещение зоны полной заповедности. Однако организатор похода заявил, что у него нет намерения навредить природе, но он хочет «сломать запреты», добившись разрешения на посещение закрытой зоны для всех.

На запланированные молодыми людьми даты инспекторы заповедника включили гору Абатак в свой план патрулирования. Во второй половине дня 28 октября их задержали и составили протокол о нарушении.

Во время беседы с руководством заповедника организатор похода предлагал установить иной режим посещения закрытой заповедной зоны, чтобы иметь возможность «водить группы на Абатак и там читать лекции о человеческом отношении к природе». Однако он получил отказ, так как зоны определило федеральное министерство природных ресурсов и менять их заповедник по собственному желанию не имеет права. Сегодня в пресс-службе сообщили, что двух нарушителей оштрафовали на 3 тыс. рублей каждого.