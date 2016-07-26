Мужчины в Красноярском крае чаще женщин умирают от рака легких

Статистики сообщили о росте смертности жителей Красноярского края от злокачественных новообразований органов дыхания. Такую информацию они обнародовали сегодня, в Международный день отказа от курения.

По данным Красноярскстата, в 2010 году из-за этого умерло 1267 жителей края, в 2013 году — 1487 человек, в 2016 году — 1549 человек: 1249 мужчин и только 300 женщин.

По данным статистиков, продажи табачных изделий за 9 месяцев 2017 года в крае превысили 10,55 млрд рублей, что на 0,9 % меньше, чем за тот же период прошлого года. В октябре 2017 года цены на табачные изделия выросли по отношению к декабрю 2016 года на 6,5 %.

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Расходы на покупку сигарет в семьях края в прошлом году составляли примерно 1,8% от общих трат. «С ростом доходов домашних хозяйств доля расходов на покупку табачных изделий снижается. В 2016 году расходы на табачные изделия у 20 % наименее обеспеченных домохозяйств составили 5,4 % всех потребительских расходов, тогда как у 20 % высокообеспеченных — 3 %. В 2016 году расходы домашних хозяйств на покупку табачных изделий составили 3704,9 рубля на члена домашнего хозяйства в год (в 2015 году — 2551,5 рубля)», — рассказали в Красстате.

В рамках Международного дня отказа от курения с 16 ноября по 23 ноября в Красноярском крае пройдут мероприятия, способствующие отказу от пагубного воздействия табака.