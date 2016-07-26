В Красноярске убрали стихийную свалку

В Октябрьском районе Красноярска ликвидировали стихийную свалку, сообщили в пресс-службе районной администрации.

К специалистам района обратились жители дома № 16 по улице Вильского. Они рассказали, что на их придомовой территории не вывозят мусор, сюда же — на мусорную стоянку — собственники соседних павильонов выбрасывают отходы и коробки. В итоге стоянка превратилась в стихийную свалку. Красноярцы также рассказали, что управляющая компания плохо справляется со своими обязанности и не следит за порядком на дворовой территории.

«Наше ТСЖ „Серебряный“ не справляется со своими обязанностями, мусор тут копится. Непосредственно из баков мусор вывозится, а остальной так и остаётся», — отметила жительница дома Валентина.

В рамках муниципального контракта несколько единиц крупной техники ликвидировали свалку с данного участка. Всего за время работы техники с мусорной стоянки было вывезено более 100 кубометров мусора. Проконтролировать ход уборки образовавшейся стихийной свалки приехал руководитель администрации Октябрьского района.