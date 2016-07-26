В Красноярске убрали стихийную свалку

В Октябрьском районе Красноярска ликвидировали стихийную свалку, сообщили в пресс-службе районной администрации.
К специалистам района обратились жители дома № 16 по улице Вильского. Они рассказали, что на их придомовой территории не вывозят мусор, сюда же — на мусорную стоянку — собственники соседних павильонов выбрасывают отходы и коробки. В итоге стоянка превратилась в стихийную свалку. Красноярцы также рассказали, что управляющая компания плохо справляется со своими обязанности и не следит за порядком на дворовой территории.
«Наше ТСЖ „Серебряный“ не справляется со своими обязанностями, мусор тут копится. Непосредственно из баков мусор вывозится, а остальной так и остаётся», — отметила жительница дома Валентина.
В рамках муниципального контракта несколько единиц крупной техники ликвидировали свалку с данного участка. Всего за время работы техники с мусорной стоянки было вывезено более 100 кубометров мусора. Проконтролировать ход уборки образовавшейся стихийной свалки приехал руководитель администрации Октябрьского района.
«Проблема с управляющей компанией на данный момент решена: теперь обеспечивать услуги по наведению санитарного порядка на территории этого дома будет новая управляющая компания ООО „ИВА+“. Вопрос оказания качественных услуг управляющей компанией мы взяли на контроль, сейчас ведется информирование её сотрудников о том, в каком санитарном состоянии должна находиться мусорная стоянка и прилегающая к ней территория. Вопрос законного складирования отходов „павильонщиками“ именно на эту стоянку также сейчас прорабатывается», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.