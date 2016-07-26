Заммэра по информполитике подала в отставку

Заместитель мэра и руководитель департамента информационной политики Юлия Овчинникова подала в отставку. Эту информацию Newslab.ru подтвердила сама чиновница.

«Я написала заявление об увольнении по собственному желанию, — сказала Овчинникова, — но оно еще не подписано главой города».

Что послужило причиной ухода, заммэра уточнять не стала. Кто займет ее место, пока неизвестно.



Юлия Овчинникова руководила департаментом информполитики Красноярска с июня 2014 года. До этого, с 2012 года, она была пресс-секретарем мэра и возглавляла департамент оперативной информации. А еще раньше (1998-2012) она работала в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму города.

Отметим, что это уже не первый заместитель главы города, покинувший свой пост — 30 октября 2017 года в отставку ушел первый заммэра Андрей Игнатенко, а буквально на следующий день кресло освободил руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.