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Горсовет утвердил мэру новых замов
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В Красноярском крае

Горсовет утвердил мэру новых замов

14 ноября 12:00
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На сегодняшней сессии Красноярского горсовета его депутаты утвердили кандидатуры первых заместителей мэра города и новых глав департаментов.

Так, одним из первых заместителей стал бывший глава Советского района Владислав Логинов. Он будет координировать работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов.

Место еще одно первого зама занял прежний директор госпредприятия «Красноярскавтотранс» Алексей Давыдов. Он будет курировать департаменты главы города, информационной политики и муниципального заказа. Также он станет полномочным представителем администрации Красноярска в горсовете.

Руководителем же департамента градостроительства назначили ранее возглавлявшего «Красноярскгражданпроект» Олега Животова.

А департамента муниципального имущества и земельных отношений — прежний глава Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Наталья Павлович.

Напомним, в конце октября-начале ноября 2017 года, мэр Красноярска Сергей Ерёмин уволил сразу нескольких высокопоставленных чиновников администрации города. В том числе своего первого зама и главу департамента горхозяйства Игоря Титенкова, руководителя департамента информационной политики Юлию Овчинникову, главу департамента градостроительства Красноярска Михаила Зуевского и еще одного первого заместителя Андрея Игнатенко.

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Первый заместитель главы Красноярска
Давыдов Алексей Владимирович
Давыдов Алексей Владимирович
Первый заместитель мэра Красноярска
Титенков Игорь Петрович
Титенков Игорь Петрович
Экс-руководитель департамента городского хозяйства
Зуевский Михаил Федорович
Зуевский Михаил Федорович
Экс-заместитель главы Красноярска, бывший руководитель департамента градостроительства
Игнатенко Андрей Леонидович
Игнатенко Андрей Леонидович
Бывший первый заместитель Главы Красноярска

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