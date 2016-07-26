Прокуратура потребовала освободить Енисей от аварийных теплоходов

Красноярская природоохранная прокуратура через суд заставила собственников убрать сгоревший и аварийный теплоходы из Енисея.

Как пояснили в краевой прокуратуре, во время очередной проверки Росприроднадзор нашел в Березовском районе Красноярского края два аварийных теплохода, которые владельцы бросили на воде, напротив острова Хороший, но соответствующих разрешений на это не получали. Речь идет о теплоходе «Некрасов», который в 2005 году затонул из-за перегруза в Дудинке, и о теплоходе «Композитор Калинников», в котором находился плавучий ресторан «Виктория», сгоревший в 2015 году.

«Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника стоечного судна освободить участок акватории реки Енисей. Железнодорожным районным судом Красноярска требования природоохранной прокуратуры удовлетворены, но решение суда еще не вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе.

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В надзорном ведомстве пояснили, что сейчас на рассмотрении судов в Ленинском и Центральном районах Красноярска и в Балахтинском районе Красноярского края находится еще несколько дел. Прокуратура требует освободить реку от дебаркадера, плавучего павильона и сухогрузного теплохода «Превен», которые стоят на акватории реки Енисей вдоль берегов острова Молокова в Красноярске.