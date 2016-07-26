В Красноярске запустили акцию по сбору макулатуры

ГУК «Жилфонд» организовал очередной марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружины СГК». Акция будет проходить в каждом районе Красноярска и продлится три недели с 20 ноября по 9 декабря.

Сдать бумагу, ненужные журналы, газеты и коробки можно будет в районных дирекциях ГУК «Жилфонд». В рабочие дни принимать макулатуру будут бесплатно с 8:00 до 17:00. В субботу с 10 до 12 часов принимать старую бумажную продукцию будет организация, утилизирующая вторсырье по цене 4 рубля за килограмм.

«Наши экологические акции совместно с „Зелёной дружиной“ уже давно полюбились нашим жителям. Очень часто к нам поступают обращения с просьбой высадить деревья или цветы во дворах, порой жильцы и сами просят вступить в ряды дружинников. Во время весеннего сбора макулатуры мы вместе с красноярцами собрали более 3 тонн бумаги, и мы уверены, что это не предел. Жители неоднократно обращались к нам с просьбой, чтобы автомобиль, который принимает макулатуру, заезжал в отдаленные микрорайоны, поэтому у нас добавился ещё один адрес, куда можно будет принести бумагу — в микрорайоне Солнечный», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

График приёма макулатуры: