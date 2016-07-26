Пожарные тушат заброшенное здание на заводе «КрасФарма» (видео)

Пожарные тушат мусор в неэксплуатируемом здании на правобережье Красноярска. Фотографиями столба дыма, поднимающегося над заводом «КрасФарма» делятся в социальных сетях жители многих районов города.

Пожар начался около 9:30 на ул. Свердловская, в районе дома № 73, за магазином «Лента». Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС России, в одном из заброшенных зданий завода «КрасФарма» загорелся мусор. Тушат его 4 автоцистерны.

Пожар еще не потушили. Огонь распространился на площадь в 100 кв. метров. Пострадавших в происшествии нет.