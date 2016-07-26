Дома для погорельцев Красноярского края проверил полпред президента

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло проверил качество строительства домов для погорельцев лесосибирского поселка Стрелка. Об этом сообщили на сайте полпреда.

Напомним, что сроки сдачи домов для 41 семьи, оставшейся без жилья в майском пожаре 2017 года, несколько раз переносились. В итоге еще неделю назад поселок так и не был полностью достроен — жителей заселили только в 21 дом.

«Необходимо ускорить работы и обеспечить граждан жильем до наступления зимы, — говорит Меняйло, — властям следует взять на контроль эксплуатацию новых домов в зимний период и оперативно реагировать на обращения граждан по поводу качества жилья. Застройщики же должны выполнять свои обязательства перед жителями и в кратчайшие сроки устранять выявленные недостатки».

Полпред президента также поручил весной обязательно заняться благоустройством поселка — уложить асфальт, установить заборы между участками, обеспечить освещение и транспортную доступность.

«Это первый шаг к комплексной застройке микрорайона. Проект имеет реальные перспективы для дальнейшего развития, его реализация позволит создать все условия для комфортной жизни людей», — подчеркнул полпред.

О том, что со сдачей домов в Стрелке возникнут проблемы стало понятно еще в сентябре 2017 года. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Черных даже писал запросы в прокуратуру Красноярского края. Однако ситуация так и не сдвинулась.

«Ведомства, ответственные за строительство домов для пострадавших жителей Стрелки, перекидывают ответственность друг на друга и никак не могут договориться кто за что отвечает, — говорит он, — в итоге сложилась ситуация, когда дома еще не достроены, а ночные температуры уже упали ниже минус 20».

Меняйло Сергей Иванович Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе