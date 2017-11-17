«Возвращение русскости»: депутаты обсудили поддержку красноярских казаков

В Красноярском крае займутся поддержкой казачества. Накануне на сессии Законодательного Собрания депутаты после долгой дискуссии приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

Как отметил в своем докладе начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов, тема развития российского казачества на сегодняшний день актуальна. Это связано, по его словам, с возрастанием роли казаков в общественной, культурной и образовательной сферах общества, а также их ролью в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 25 казачьих обществ, в том числе Енисейское войсковое казачье общество, Красноярское отдельское казачье общество и 23 городских, станичных, хуторских казачьих обществ. Также в регионе действуют 14 некоммерческих объединений казаков. Члены казачьих обществ принимают участие в охране общественного порядка, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров и в аварийно-спасательных работах в качестве народных дружинников.

Согласно законопроекту, который рассматривали депутаты, в Красноярском крае запланировано проведение тематических фестивалей и праздников, производство и размещение информационных, учебных, научно-методических, публицистических материалов на тему казачества, а также социальные исследования и сохранение и развитие традиционного образа жизни казаков. Кроме того, в документе учтено предоставление в аренду казачьим обществам земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства и предоставление на конкурсной основе краевых социальных грантов казакам.

Закон, по словам докладчика, не требует дополнительного финансирования из бюджета. Вместе с тем, вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш заметил, что документ по существу включает новые расходные обязательства, и сразу после его вступления в силу потребуется необходимость в средствах. Роман Баринов, в свою очередь, сообщил, что деньги на все мероприятия уже заложены в трех краевых программах.

Депутат Юрий Ефимов предложил учесть в законе некие фильтры, «чтобы закрыть доступ в казачьи общества криминальным элементам», — отметил парламентарий. Николай Трикман также высказал опасение, что такая мера поддержки, как выделение в аренду земли без проведения аукционов, может привлечь «судимых и бродяг», и в то же время выразил уверенность, что казаки с такими «сами разберутся».

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Народные избранники также отметили, что Счетная палата не смогла оценить, достаточно ли средств на реализацию закона заложено в краевых программах, так как мероприятия по поддержке казачества не прозрачны. Атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов прокомментировал эту информацию, приведя в пример финансирование своих коллег из Краснодарского края. По его словам, на поддержку красноярских казаков в среднем в год выделяется 5 млн рублей, тогда как в Краснодарском крае эта сумма значительно выше — 1,3 млрд.

Затянувшееся обсуждение прервал депутат Анатолий Самков, который дал высокую оценку казачьему движению: «Нужный закон, — подчеркнул депутат. — Это возвращение „русскости“, возрождение лучших традиций народа и образа жизни, которые стали теряться в глобальном мире».

По мнению парламентариев, закон позволит поддержать культуру казаков. «Положения закона апробированы в течение нескольких лет посредством краевых государственных программ, в которых прописаны мероприятия по поддержке казачества, некоторые положения есть в законах о пожарной охране и охране общественного порядка. Что же касается „чистоты рядов“, о которой говорили сегодня коллеги, то многие аспекты находятся в ведении Федерации, но много делают и сами казаки, для которых крайне важна общественная репутация», — пояснил Алексей Клешко.

В итоге депутаты одобрили закон, рекомендовав разработчикам учесть прозвучавшие замечания ко второму чтению.

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС

Самков Анатолий Петрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края