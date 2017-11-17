«Возвращение русскости»: депутаты обсудили поддержку красноярских казаков

В Красноярском крае займутся поддержкой казачества. Накануне на сессии Законодательного Собрания депутаты после долгой дискуссии приняли соответствующий законопроект в первом чтении.
Как отметил в своем докладе начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов, тема развития российского казачества на сегодняшний день актуальна. Это связано, по его словам, с возрастанием роли казаков в общественной, культурной и образовательной сферах общества, а также их ролью в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 25 казачьих обществ, в том числе Енисейское войсковое казачье общество, Красноярское отдельское казачье общество и 23 городских, станичных, хуторских казачьих обществ. Также в регионе действуют 14 некоммерческих объединений казаков. Члены казачьих обществ принимают участие в охране общественного порядка, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров и в аварийно-спасательных работах в качестве народных дружинников.
Согласно законопроекту, который рассматривали депутаты, в Красноярском крае запланировано проведение тематических фестивалей и праздников, производство и размещение информационных, учебных, научно-методических, публицистических материалов на тему казачества, а также социальные исследования и сохранение и развитие традиционного образа жизни казаков. Кроме того, в документе учтено предоставление в аренду казачьим обществам земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства и предоставление на конкурсной основе краевых социальных грантов казакам.
Закон, по словам докладчика, не требует дополнительного финансирования из бюджета. Вместе с тем, вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш заметил, что документ по существу включает новые расходные обязательства, и сразу после его вступления в силу потребуется необходимость в средствах. Роман Баринов, в свою очередь, сообщил, что деньги на все мероприятия уже заложены в трех краевых программах.
Депутат Юрий Ефимов предложил учесть в законе некие фильтры, «чтобы закрыть доступ в казачьи общества криминальным элементам», — отметил парламентарий. Николай Трикман также высказал опасение, что такая мера поддержки, как выделение в аренду земли без проведения аукционов, может привлечь «судимых и бродяг», и в то же время выразил уверенность, что казаки с такими «сами разберутся».
Народные избранники также отметили, что Счетная палата не смогла оценить, достаточно ли средств на реализацию закона заложено в краевых программах, так как мероприятия по поддержке казачества не прозрачны. Атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов прокомментировал эту информацию, приведя в пример финансирование своих коллег из Краснодарского края. По его словам, на поддержку красноярских казаков в среднем в год выделяется 5 млн рублей, тогда как в Краснодарском крае эта сумма значительно выше — 1,3 млрд.
Затянувшееся обсуждение прервал депутат Анатолий Самков, который дал высокую оценку казачьему движению: «Нужный закон, — подчеркнул депутат. — Это возвращение „русскости“, возрождение лучших традиций народа и образа жизни, которые стали теряться в глобальном мире».
По мнению парламентариев, закон позволит поддержать культуру казаков. «Положения закона апробированы в течение нескольких лет посредством краевых государственных программ, в которых прописаны мероприятия по поддержке казачества, некоторые положения есть в законах о пожарной охране и охране общественного порядка. Что же касается „чистоты рядов“, о которой говорили сегодня коллеги, то многие аспекты находятся в ведении Федерации, но много делают и сами казаки, для которых крайне важна общественная репутация», — пояснил Алексей Клешко.
В итоге депутаты одобрили закон, рекомендовав разработчикам учесть прозвучавшие замечания ко второму чтению.