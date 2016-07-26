Правительство края проигнорировало предложения депутатов ЗС по бюджету

Предложения депутатов Законодательного Собрания Красноярского края по приоритетным направлениям бюджета региона так и остались неучтенными при подготовке главного финансового документа. Об этом Newslab.ru рассказал депутат ЗС от партии ЛДПР Александр Глисков.

«Работая над бюджетом, наша фракция сформировала большой пакет предложений по распределению денег с учетом наиболее острых проблем края, — рассказывает он, — однако краевое правительство до сих пор не учло их. Да и учтет ли вообще — непонятно».

Подобная участь постигла и предложения многих комитетов ЗС. По словам вице-спикера Заксобрания Алексея Кулеша, они тоже вносили свои предложения о том, на какие нужды при формировании бюджета необходимо обратить внимание в первую очередь. Эти инициативы также не были учтены чиновниками.

«Такое положение дел нас не устраивает, — говорит Александр Глисков, — поэтому наша фракция решила сегодня за бюджет не голосовать».

Напомним, что на сегодняшней сессии Законодательного собрания бюджет Красноярского края приняли в первом чтении с доходной частью на уровне 217,5 млрд рублей, расходной — 232,3 млрд и дефицитом в 14,8 млрд рублей.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС