«Будущий год будет весьма сложным»: спикер Законодательного Собрания края прокомментировал бюджет

Бюджет Красноярского края на 2018 год намерены распределить максимально эффективно. Об этом сегодня заявил председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.

Сегодня на очередной сессии краевого парламента народные избранники приняли в первом чтении главный финансовый документ региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов рассказал журналистам, как шла подготовка бюджета и в чем заключаются его основные приоритеты.

«Это квинтэссенция большой работы, которая была проведена ранее. Она была напряженной, имелось очень много вопросов, и это нормально. Сегодня в приоритете сбалансированность бюджета. В связи со сложной экономической ситуацией есть ряд важных нюансов, которые мы должны учитывать при подготовке к 2018 и последующим годам», — сказал он.

Говоря в целом об экономической ситуации следующего года, Дмитрий Свиридов отметил: «Мы понимаем, что будущий год ожидается весьма сложным, но бюджетный баланс мы можем и должны удержать. Напряженность 2018 года связана с подготовкой к Универсиаде. Возможно, по требованию федерального центра придется дополнительно изыскать часть средств, в том числе выделить из краевого бюджета. Тем не менее дефицит мы удерживаем на уровне 2017 года».

Спикер также заверил, что все задачи, которые учтены в бюджете, обязательно будут выполнены. Среди них, например, социальная поддержка, завершение подготовки к проведению Универсиады, к юбилею Енисейска, и ряд других. Дмитрий Свиридов также не исключил, что в дальнейшем в финансовом документе могут произойти корректировки.

«Сейчас впереди следующий этап. К 30 ноября, ко второму чтению документа, предстоит постатейно поработать с каждым бюджетным рублем. Необходимо сделать так, чтобы средства были распределены оптимально и использованы эффективно. Безусловно, это будет довольно сложная деятельность. Однако я уверен, что все депутаты и правительство края нацелены на то, чтобы главный финансовый документ региона был сбалансированным и готовым к тем изменениям, которые произойдут в 2018 году», — рассказал Свиридов.

Напомним, на прошлой сессии депутаты Законодательного Собрания избрали в качестве своего председателя Дмитрия Свиридова. Сегодня он провел свою первую самостоятельную сессию и рассказал о впечатлениях:

«Конечно, волнуюсь, но это абсолютно нормально, это первый такой опыт. Мне очень повезло, что моя первая самостоятельная сессия была бюджетной, — сказал Дмитрий Свиридов. — Сегодня было достаточно много острых вопросов. Конечно, есть еще направления, в которых нужно совершенствоваться. Первый шаг — всегда сложный, но будем работать. Я думаю, что все будет нормально, рабочие взаимоотношения выстроены. Я думаю, что они будут укрепляться и развиваться».