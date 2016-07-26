Жителям края назвали топ-15 управляющих компаний-должников

Очередной антирейтинг управляющих компаний из городов Красноярск, Назарово и Канск, накопивших рекордные долги за коммунальные ресурсы, подготовлен Сибирской генерирующей компанией в рамках программы «Платёж и порядок».

Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в группу СГК) на постоянной основе ведет претензионно-исковую работу с жилищными организациями, систематически нарушающими условия договоров на поставку коммунальных ресурсов в части их оплаты. Долги, подтвержденные Арбитражным судом Красноярского края, взыскиваются с должников принудительно.

Только за 10 месяцев 2017 года в пользу ресурсоснабжающих организаций (РСО) — ООО «Сибирская генерирующая компания» и ООО «КрасКом» по исполнительным документам взыскано 500 млн рублей. Кроме того, с должников — физических лиц в рамках работы по агентским договорам взыскано более 30 млн рублей. Работа по возвращению задолженности продолжается.

Чтобы избежать неприятных последствий с начислением пени, в СТК советуют владельцам квартир больше участвовать в управлении жилым фондом.

«Необходимо требовать отчеты о расходовании поступивших на счет средств управляющей компании. А для полной уверенности в том, что деньги собственников пойдут по назначению собственники жилья могут настаивать на введении расщепления платежей, либо на переходе на прямую оплату за ресурсы и услуги на счета РСО», — говорит директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин.

Долг жилищных организаций краевого центра (за исключением ГУК «Жилфонд», задолженность этой управляющей компании, после вхождения в группу СГК, является внутригрупповой) за полученные коммунальные ресурсы перед ООО «Сибирская генерирующая компания» на 1 ноября 2017 года равняется 1,55 млрд рублей. 44 % от данной суммы — 675 млн рублей составляет задолженность 15 крупнейших неплательщиков среди жилищных организаций города Красноярска за услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Первые строчки антирейтинга много месяцев подряд стабильно заняты одними и теми же юридическими лицами: ООО УК «Заказчик ЖКУ», ООО «Кленовый дворик», МУК «Красноярская», ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС».

Еще 1,78 млрд рублей составляет долг компаний-банкротов — ООО «Жилбытсервис», ООО «Жилкомресурс», ООО «Комфортбытсервис», ООО «Центржилсервис», ООО «Красжилсервис», ООО «Жилкомцентр» и ООО «КУЖФ «Северо-Западная» — ранее работавших с «Жилфондом» по договору управления. Взыскание указанной задолженности ведется с учетом особенностей законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве).

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Сумма крупнейших пятнадцати должников среди жилищных организаций за холодное водоснабжение и услуги водоотведения перед ООО «КрасКом» на 1 ноября 2017 года превысила 218,6 млн рублей.

Общая задолженность управляющих компаний Красноярска, Канска и Назарово за теплоэнергию перед Красноярским филиалом СГК на 1 ноября 2017 года превысила 2,1 млрд рублей. Эта сумма не учитывает внутригрупповую задолженность ООО «ГУК «Жилфонд».

В Канске управляющие компании задолжали за теплоснабжение и горячее водоснабжение свыше 303 млн рублей, при этом почти половину долга — 136,5 млн накопили три жилищных организации. Долги управляющих компаний из города Назарово за тепловую энергию перед РСО на 1 ноября 2017 года превысили 268 млн рублей. Среди крупнейших неплательщиков: ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит» и ООО «Тепло плюс». Задолженность этих УК превышает 45 млн рублей.

Полный список управляющих компаний-должников за тепловую энергию.