Красноярцы смогут купить фейерверки с новогодней скидкой

Магазин качественных фейерверков «Бабах» объявил о старте полюбившейся красноярцам предновогодней акции «Обратный отсчет», которая начнется 1 декабря. В этот день скидка на все фейерверки составит 31 %, 2 декабря скидка будет 30 % и так далее до Нового года.

«Сейчас сложно представить себе любое ответственное событие без обратного отсчета с фееричным финалом, перед которым сердце на секунду замирает, а потом пускается вскачь с бешеной скоростью. Сложно поверить, но появился обратный отсчет меньше ста лет назад. В 1929 году знаменитый немецкий режиссёр Фриц Ланг, сочувствующий феминисткам, задумал снять небывалый для тех времен по масштабу и размаху научно-фантастический фильм „Женщина на Луне“. Фильм поражает детализацией стартовых полетов и вот именно там, для нагнетания драматизма, для придания моменту взлета максимального напряжения, был впервые использован обратный отсчет», — уточнили в магазине фейерверков «Бабах».

Традиционная акция уже приобрела целую армию поклонников. Есть и такие, кто приходят заранее, фотографируют цены, чтобы убедиться, что после 1 декабря начальная стоимость не изменилась, а скидка настоящая.

Приобрести качественную пиротехнику к новогодним праздникам и важным событиям горожане могут по адресам:



— ул. 9 Мая, 79/2 (Парковка ТК DOMMER);



— ул. Семафорная, 261г/2 (напротив «Посуда Центра»);



— ул. Телевизорная, 1 стр. 2 (перекресток пр. Свободный и ул. Телевизорная);

Подробная информация на сайте: babah24.ru.