Красноярский «Биг-Бен» впервые сменит мелодию

20 декабря на красноярской Театральной площади откроется первая районная ёлка в Центральном районе и по-новому зазвучат главные городские часы. О подготовке к празднованию Нового года сегодня рассказали в администрации города.

Первая ёлка откроется в 19:00 с помощью гостей праздника — именно они запустят обратный отсчет времени. Также 20 декабря горожан ждет сюрприз — красноярский «Биг-Бен» сменит свою мелодию. Новая мелодия будет радовать красноярцев 26 дней — до Старого Нового года. Что именно будет звучать, держат в секрете.

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Также в этом году на нижнем ярусе Театральной площади впервые зальют каток. Каждый вечер там будет играть тематическая музыка (диско-каток, Чайковский-каток, кино-каток и т.д.). Соединит оба яруса площади горка длиной 115 метров (в 2 раза больше, чем год назад). В мэрии заверили, что она будет сделана по ГОСТу. Также будут работать уличные аттракционы.

Согреваться гости будут у специальных уличных каминов горячим чаем.

На верхнем ярусе площади развернётся «Белая ярмарка» — в этом году она впервые откроется на Театральной площади (ранее она располагалась в районе ТРЦ «Планета»). С 20 декабря по 14 января красноярцы и гости города смогут купить там сувениры и прокатиться с горки.

В дни «Белой ярмарки» все автомобильные подъезды к Театральной площади будут перекрыты, поэтому гостей призывают воспользоваться общественным транспортом или такси. «Если вы всё же не боитесь новогодних пробок и приедете на личном автомобиле, то возле Театральной площади будет работать бесплатная парковка. Въезд со стороны Дубровинского», — рассказали в мэрии.

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