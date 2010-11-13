Красноярка потрясла соцсети исполнением хита Nirvana на флейте (видео)

Жительница Красноярска Марина Панина сыграла на флейте популярную песню «Smells like teen spirit» группы Nirvana. Девушка сделала клип и опубликовала его в социальных сетях.
В клипе красноярка исполняет популярную песню в заброшенном здании. За двое суток ролик в социальных сетях набрал больше 17 тысяч просмотров.
В комментариях пользователи отметили, что их восхитила манера исполнения и глубина чувств, раскрытых девушкой во игры на флейте.
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