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Красноярка потрясла соцсети исполнением хита Nirvana на флейте (видео)
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Красноярка потрясла соцсети исполнением хита Nirvana на флейте (видео)

13 ноября 18:45
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Жительница Красноярска Марина Панина сыграла на флейте популярную песню «Smells like teen spirit» группы Nirvana. Девушка сделала клип и опубликовала его в социальных сетях.

Красноярка исполнила Smells like teen spirit (Nirvana flute cover)

Видео: youtube.com/channel/UCRmW3SrBlDkPMypWn4J2xjA

В клипе красноярка исполняет популярную песню в заброшенном здании. За двое суток ролик в социальных сетях набрал больше 17 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи отметили, что их восхитила манера исполнения и глубина чувств, раскрытых девушкой во игры на флейте.

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