Красноярка потрясла соцсети исполнением хита Nirvana на флейте (видео)

Жительница Красноярска Марина Панина сыграла на флейте популярную песню «Smells like teen spirit» группы Nirvana. Девушка сделала клип и опубликовала его в социальных сетях.

В клипе красноярка исполняет популярную песню в заброшенном здании. За двое суток ролик в социальных сетях набрал больше 17 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи отметили, что их восхитила манера исполнения и глубина чувств, раскрытых девушкой во игры на флейте.