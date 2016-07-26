Против директора филармонии завели два уголовных дела

На генерального директора Красноярской краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела по статье «Растрата». Об этом сообщили в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

Напомним, генеральный директор филармонии обвиняется в мошенничестве при организации концертов. Как рассказали в ФСБ, 30 октября она написала явку с повинной. И.о. министра культуры края Елена Мироненко и адвокат Кулаковой пытались опровергнуть это.

По версии оперативников, Кулакова участвовала в мошеннической схеме, чтобы похищать государственные деньги. В схеме фигурировали ещё два человека: заместитель директора филармонии Станислав Люмас и начальник юридического отдела учреждения Максим Бондаренко. Через зарегистрированную на имя их знакомого фирму заключали с филармонией контракты на проведение концертов. Цена билетов на эти концерты была завышена в 2-3 раза. Таким образом злоумышленникам удалось вывести около 10 млн рублей.

В отношении подчиненных Кулаковой завели уголовные дела. В настоящее время Люмас находится под домашним арестом, с Бондаренко взяли подписку о невыезде.

Следствие продолжается, устанавливается точная сумма похищенного. Кулакова пока на свободе — решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

За мошенничество с использованием служебного положения Кулаковой грозит штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до 6 лет.