Норильчане увидят спектакли «Золотой маски»

С 18 по 26 ноября в Норильске при поддержке компании «Норникель» состоится региональный проект фестиваля «Золотая маска». Программа представлена тремя спектаклями, которые стали номинантами и лауреатами главной театральной премии страны: «Шведская спичка» Театра Наций, «Рождество О. Генри» Театра им. А.С. Пушкина и «Записки юного врача» театра «Мастерская».

Как отметила генеральный директор АНО «Золотая маска» Мария Ревякина, привезти масштабные спектакли в отдаленные регионы страны — непростая задача, поэтому инициатива должна исходить как от властей, так и от организаций-партнеров. С теми компаниями, у есть регионы присутствия, ведется активный диалог. Так, результатом взаимодействия с «Норникелем» стала разнообразная театральная программа, которую очень скоро смогут увидеть северяне.

«Город с непростой судьбой. Там еще живы те, кто был сослан, их дети. Город очень интеллигентный, с умной публикой. Поэтому туда можно, не боясь, привозить и сложные спектакли. И мы, конечно, рады туда приехать. Бизнес сейчас понимает, что нужно развивать те регионы, в которых у них есть те или иные предприятия; в городах, где работает основное население, готовить вот такие праздники, которые дают возможность людям и оставаться там, и чувствовать себя частью большой России и большого континента. „Норникель“ привозит „Золотую маску“ в Норильск и в Красноярск, где мы тоже делали фестиваль», — рассказала о выборе театральной программы для Норильска Мария Ревякина.

Ранее на Форуме Доноров в Москве, который собрал более 150 отечественных и зарубежных экспертов в области развития благотворительности, Мария Ревякина заявила, что в области развития социальных проектов поддержка от частных инвесторов «более эффективна, чем от органов исполнительной власти».

В афишу проекта для зрителей Норильска включена обширная специальная программа, включающая бесплатные показы спектакля «Осторожно, эльфы!» Театра Наций и авторского проекта «Кинопоэзия» Анатолия Белого. Во время фестиваля жители смогут посетить театральные перфомансы в пространстве СРК «Арена». Для учеников театральных студий, а также педагогов и сотрудников Заполярного театра им. Вл. Маяковского будут проведены мастер-классы. Ознакомится с подробной программой и узнать о спектаклях можно здесь.

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Национальная театральная премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Она вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Одноименный фестиваль, который эксперты именуют настоящим институтом, выполняющим комплекс стратегических задач для театральной культуры России, объединяет наиболее значительные спектакли страны. С гастролями «Маска» побывала в 38 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска. Напомним, ранее Российская национальная премия объявила номинантов 2018 года за сезон 2016-2017.