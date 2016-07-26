В Монголию отправили почти 10 тонн красноярского мороженого

Из Красноярска в Монголию отправили 9 677 кг мороженого, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Продукцию на экспорт подготовила «Фабрика мороженого „Славица“». Партия прошла контроль специалистов, нарушений законодательства, а также ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и страны-импортера найдено не было.

Мороженое отправили в Монголию автомобилем через международный пункт пропуска «Кяхта» (Бурятия).

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Отметим, Красноярский край на протяжении нескольких лет поддерживает торгово-экономические отношения с Монголией. Ежегодно в это государство отправляют крупные партии куриных яиц, зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия, папоротник и ряд других продуктов.

В ноябре делегация из Монголии посетила Курагинский район. Гости знакомились с местным товаропроизводителями и технологиями производства. По итогам визита стороны подписали протокол о намерениях, в рамках которого запланирована реализация культурных и экономических проектов.