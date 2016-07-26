Красноярцев попросили помочь опознать автовора (видео)

Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности подозреваемого в краже, совершенного на территории Ленинского района Красноярска.

В дежурную часть отдела полиции № 4 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от потерпевшей о том, что у нее из автомобиля похищены видеорегистратор и детское кресло.

Сотрудники полиции установили, что 3 ноября машина была припаркована у ДК «Правобережный» на ул. Коломенская, 25. В утреннее время неизвестный мужчина открыл дверь автомобиля и похитил вещи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с уличной видеокамеры, в объектив которой попал подозреваемый.

Всем, кому известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полиции по тел. 227-19-95 или 02.