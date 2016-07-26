В Красноярске после ДТП таинственно исчезла пожилая женщина

Сбитую на правобережье Красноярска пенсионерку сутки ищут ее родственники. Помощи у красноярцев попросили представители общественной организации «Поиск пропавших детей».

Авария, в которую попала 77-летняя Анна Лебедева, произошла вчера на ул. Кутузова. Вечером, около 18:00, рядом с АЗС ее сбил неизвестный автомобиль. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, врачи которой осмотрели женщину и отпустили домой. Однако в свою квартиру, на ул. Кутузова, 27, женщина не вернулась. Волонтеры отметили, что у пенсионерки есть проблемы с памятью, поэтому она может называться девичьей фамилией Колигова.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что у них это происшествие зафиксировано как ДТП без пострадавших. Скорая помощь женщину осмотрела и признала, что травм при столкновении с автомобилем она не получила. Авария произошла на ул. Волжская, рядом с парком «Сибсталь».

Женщина невысокая, ростом 155-160 см, у нее темные волосы с сединой. Одета была в куртку, светло-синюю джинсовую юбку и черные ботинки. На голове темный платок. Всех, кто был свидетелем аварии или знает что-либо о местонахождении Анны Лебедевой, просят связаться с волонтерами по телефону 8-950-996-60-66.