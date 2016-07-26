На Красноярском водохранилище спасатели ловили уплывшего на льдине рыбака

В Хакасии спасли рыбака, который плыл на льдине по Красноярскому водохранилищу.

Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», первый в этом сезоне случай отрыва льдины с рыбаком на ней произошел в Знаменском заливе Красноярского водохранилища. Так как залив находится недалеко от Краснотуранска, информацию о происшествии одновременно получили спасатели Хакасии и местное подразделение краевой службы спасения.

Но, к тому времени, когда лодка из Краснотуранска добралась до места, помощь уже была не нужна — абаканские спасатели сняли мужчину со льдины и доставили его на берег.

Стоит отметить, что руководство Сибирского регионального центра МЧС России в этом году предложило новые способы борьбы с подобными несчастными случаями. Местным властям предложили определять опасные места на водоемах и организовывать их патрулирование.