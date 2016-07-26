Жителей Солнечного напугали ненастоящими поисками беглого заключенного

Жителей красноярского микрорайона Солнечный предупредили о розыске преступника, который на самом деле не сбегал из колонии. Так оперативники проверяли бдительность сотрудников колонии.

Накануне в группе микрорайона в социальной сети появилось сообщение о поисках сбежавшего 39-летнего преступника, который якобы сбежал из колонии в поселке Индустриальный. Уточнялось, что его уже поймали, но листовки с информацией о розыске продолжали распространять в общественных местах.

В пресс-службе ГУФСИН Newslab.ru рассказали, что никакого побега на самом деле не было. Там уверяют, что это была учебная тревога для проверки бдительности сотрудников одной из колоний, но не рассказывают, как именно она проходила.

При этом в ГУФСИН пояснили, что на ориентировке изображен реальный преступник.