Убийца построил «стену» из бинтов, бумаги и хлеба, чтобы сбежать из СИЗО

В Красноярском крае мужчина убил человека и творчески подошел к попытке побега из СИЗО. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Житель Эвенкийского муниципального района Красноярского края попал в СИЗО за убийство. Не желая отбывать наказание, мужчина решил сбежать из изолятора временного содержания. Для этого он попытался сломать стену камеры. Сначала он пробил дыру металлическим ломом, а затем «ковырял» стену ножницами и ложкой.

«Когда проем стал большим и заметным для окружающих, мужчина сделал муляж стены, изготовив его из бинта, бумаги и хлеба, окрасив гуашью. Данным муляжом он прикрывал отверстие в стене. Восьмого марта 2009 года, в ночное время, окончательно проделав проем в стене, мужчина через него незаконно покинул пределы камеры, оказавшись в прогулочном дворе изолятора», — рассказали в прокуратуре.

Для того, чтобы покинуть периметр двора, мужчина перекусил колючую проволоку плоскогубцами, но в этот момент его поймали. «Свое решение о совершении покушения на побег с места содержания под стражей мужчина мотивировал тем, что не желает длительное время находиться в заключении», — отметили в прокуратуре.

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Илимпийский районный суд Красноярского края отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 19 лет, сложив все совершенные им преступления — убийство (ст. 105 УК РФ), применение насилия и оскорбление представителя власти (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а также попытку побега (ст. 313 УК РФ). Причем побег суд «оценил» в 2 года лишения свободы.

Сам мужчина посчитал этот приговор слишком суровым и в 2017 году подал жалобу в прокуратуру. После изучения уголовного дела, сотрудники надзорного ведомства согласились с приговором суда и не нашли оснований для его обжалования.