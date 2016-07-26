На сайте Newslab.ru открылась интернет-приемная по вопросам ВИЧ и СПИД

С 20 по 27 ноября 2017 года на сайте Newslab.ru работает интернет-приемная по вопросам ВИЧ и СПИД, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

В Красноярском крае, по состоянию на 1 августа 2017 года, на антитела к ВИЧ обследованы 351 405 человек, у 1942 из них ВИЧ-инфекцию выявили впервые. Всего на диспансерном учете состоят 20 943 ВИЧ-инфицированных. Все ли вы знаете о распространении и лечении опасного заболевания?

Материалы по теме Положительный человек: исповедь красноярца с диагнозом ВИЧ+ Как живут инфицированные вирусом иммунодефицита

Согласно статистике, 30 % от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Общение со специалистами Краевого центра СПИД в режиме онлайн поможет жителям региона получить ответы на главные вопросы о вирусе и побороть страхи и стереотипы, связанные с ВИЧ.

Приглашаем к диалогу всех небезразличных к вопросам распространения ВИЧ и СПИД в Красноярском крае. На вопросы ответят врач-инфекционист Олеся Новикова и медицинский психолог Валентина Фролова.