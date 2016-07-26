>
>
Мамой года в Красноярске признали блогера
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Мамой года в Красноярске признали блогера

20 ноября 12:15
34

Журнал Woman’s Day обнародовал итоги конкурса «Мама года в Красноярске» — победительницей признали фрилансера, блогера и мать троих детей Любовь Катеренюк.

На победу в конкурсе претендовали 10 красноярок. С 9 по 19 ноября посетители сайта могли отдать свой голос за наиболее понравившуюся им участницу. Всего за номинанток проголосовали 3185 раз. Большинство голосов — 1190 — отдали за Любовь Катеренюк, которая воспитывает 9-летнего сына Илью и 4-летних дочек-близнецов Вику и Настю. Многодетная женщина также известна тем, что 1,5 года пытается добиться от властей Красноярска выделения земли под дом на Базаихе.

Победительница с детьми и мужем
Фото: личный архив Любови Катеренюк
Супруги воспитывают 9-летнего сына Илью и 4-летних дочерей—близнецов Вику и Настю
Фото: личный архив Любови Катеренюк
За Любовь Катеренюк проголосовали 37,4 %
Фото: личный архив Любови Катеренюк

Она рассказала, что «с рождением детей ее жизнь развернулась на 180 градусов». Секретов воспитанию у Катеренюк нет — сама она называет себя неуверенной и сомневающейся матерью.

Материалы по теме
«Мы не можем заставить детей даже пыль вытереть»: в Красноярске обсудили воспитание молодежи

«Мне постоянно кажется, что нужно еще больше заниматься с детьми, еще больше с ними играть, еще больше их любить. У меня либеральный стиль воспитания, многое позволяю детям, при этом они понимают — чем больше свободы, тем больше ответственности. Наверное, потому что у нас трое детей, все они самостоятельные. Старший ребенок со второй четверти первого класса один ходит в школу, в бассейн. Убирается в своей комнате, ходит за покупками в ближайший супермаркет. Я не подаю 9-летнему мальчику молоко из холодильника или ложку из ящика. Да и 4-летним девочкам все реже это делаю — можете сами, значит, делайте сами», — поделилась победительница.

Второе место в конкурсе на звание матери года досталось фотографу Марине Точилиной (1078 голосов), третье — дизайнеру Кристине Мешковой (312 голосов).

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать