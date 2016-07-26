Мамой года в Красноярске признали блогера

Журнал Woman’s Day обнародовал итоги конкурса «Мама года в Красноярске» — победительницей признали фрилансера, блогера и мать троих детей Любовь Катеренюк.

На победу в конкурсе претендовали 10 красноярок. С 9 по 19 ноября посетители сайта могли отдать свой голос за наиболее понравившуюся им участницу. Всего за номинанток проголосовали 3185 раз. Большинство голосов — 1190 — отдали за Любовь Катеренюк, которая воспитывает 9-летнего сына Илью и 4-летних дочек-близнецов Вику и Настю. Многодетная женщина также известна тем, что 1,5 года пытается добиться от властей Красноярска выделения земли под дом на Базаихе.

Она рассказала, что «с рождением детей ее жизнь развернулась на 180 градусов». Секретов воспитанию у Катеренюк нет — сама она называет себя неуверенной и сомневающейся матерью.

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«Мне постоянно кажется, что нужно еще больше заниматься с детьми, еще больше с ними играть, еще больше их любить. У меня либеральный стиль воспитания, многое позволяю детям, при этом они понимают — чем больше свободы, тем больше ответственности. Наверное, потому что у нас трое детей, все они самостоятельные. Старший ребенок со второй четверти первого класса один ходит в школу, в бассейн. Убирается в своей комнате, ходит за покупками в ближайший супермаркет. Я не подаю 9-летнему мальчику молоко из холодильника или ложку из ящика. Да и 4-летним девочкам все реже это делаю — можете сами, значит, делайте сами», — поделилась победительница.

Второе место в конкурсе на звание матери года досталось фотографу Марине Точилиной (1078 голосов), третье — дизайнеру Кристине Мешковой (312 голосов).