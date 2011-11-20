В красноярском детсаду разделили воспитание мальчиков и девочек

В детском саду № 204 (ул. Ленина, 165) появилась группа раздельного воспитания мальчиков и девочек. Такой метод образования введен в дошкольном учреждении в рамках подготовки к фестивалю инфраструктурных решений, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.
Группа «Почемучки» в детском саду № 204 стала первой группой с разделением по половому принципу. Территории девочек и мальчиков разделены перегородкой из дерева и оргстекла, которая не только приглушает шумные игры мальчиков, но и выступает в роли гигантского мольберта, детям разрешено рисовать на стекле.
Примечательно, что с группами мальчиков и девочек воспитатель общается по-разному. Сдержанная интонация, преобладание глаголов, минимизация прилагательных, оценка самого результата, а не способа достижения, поддержка шумных занятий — это «рецепт» общения с маленькими мужчинами. При оформлении территории мальчиков преимущественно использованы серый и синий цвета, на полках — «мужские» игрушки и большое количество конструкторов, также выделено пространство для активных подвижных игр.
В «женской» части группы преобладают пастельные тона, оборудованы интерактивный музей-изба для игры в «Дочки-матери», уголок ряженья, центр музыки и театра. Особое место занимает уголок уединения — это специально спроектированный второй этаж, на который ребятишки могут подняться по лестнице. Здесь дети могут побыть наедине с самими собой, отдохнуть на мягких подушках.
Еще одним необычным местом в детском саду стал ресурсный центр, который сделали из бывшей колясочной. Здесь педагоги проводят индивидуальные и групповые занятия, консультируют родителей, а в будущем на площадях центра откроется детская игротека. Особенностью помещения станут «живые стены», на которых появится интерактивное речевое панно.
Кроме этого, на базе центра впервые применят элементы Вальдорфской педагогики. Помещение наполнят игрушками из природных материалов, которые только намекают на свою возможную функцию и позволяют вариативно использовать себя в игре. Например, куклой становится завязанный по-особому носовой платок, строительным материалом — деревянные бруски, поленья, спилы веток и стволов, шишки, жёлуди, кусочки коры, камни, ракушки и прочее. У воспитателей и детей будет возможность создавать своими руками кукол, гномов, животных. Вальдорфская среда не предусматривает наличие телевизора, радио и компьютеров, не признаёт пластмассовые, электронные и механические игрушки.
Отметим, все эти методики детский сад представит на первом городском фестивале инфраструктурных решений. Помимо дошкольных учреждений в нем примут участие школы и центры дополнительного образования. Все они представят свои авторские разработки в части эффективного использования помещений, направленных на улучшение качества образования.
«Учреждения смогут заявиться на участие в пяти номинациях: новый образовательный процесс и его обустройство, образовательные возможности рекреаций, образовательные возможности библиотеки, пришкольный участок как образовательная среда, сетевое образовательное сотрудничество. Педагоги представят свои авторские разработки, расскажут, как правильно реализовать идеи, в чём заключается их актуальность, как может измениться образовательная среда. Лучшие идеи педагогов войдут в каталог инфраструктурных решений, разработками своих коллег смогут воспользоваться все учреждения города. Первый этап фестиваля уже стартовал, итоги будут подведены в начале следующего года», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.