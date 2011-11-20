В красноярском детсаду разделили воспитание мальчиков и девочек

В детском саду № 204 (ул. Ленина, 165) появилась группа раздельного воспитания мальчиков и девочек. Такой метод образования введен в дошкольном учреждении в рамках подготовки к фестивалю инфраструктурных решений, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Группа «Почемучки» в детском саду № 204 стала первой группой с разделением по половому принципу. Территории девочек и мальчиков разделены перегородкой из дерева и оргстекла, которая не только приглушает шумные игры мальчиков, но и выступает в роли гигантского мольберта, детям разрешено рисовать на стекле.

Примечательно, что с группами мальчиков и девочек воспитатель общается по-разному. Сдержанная интонация, преобладание глаголов, минимизация прилагательных, оценка самого результата, а не способа достижения, поддержка шумных занятий — это «рецепт» общения с маленькими мужчинами. При оформлении территории мальчиков преимущественно использованы серый и синий цвета, на полках — «мужские» игрушки и большое количество конструкторов, также выделено пространство для активных подвижных игр.

В «женской» части группы преобладают пастельные тона, оборудованы интерактивный музей-изба для игры в «Дочки-матери», уголок ряженья, центр музыки и театра. Особое место занимает уголок уединения — это специально спроектированный второй этаж, на который ребятишки могут подняться по лестнице. Здесь дети могут побыть наедине с самими собой, отдохнуть на мягких подушках.

Еще одним необычным местом в детском саду стал ресурсный центр, который сделали из бывшей колясочной. Здесь педагоги проводят индивидуальные и групповые занятия, консультируют родителей, а в будущем на площадях центра откроется детская игротека. Особенностью помещения станут «живые стены», на которых появится интерактивное речевое панно.

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Кроме этого, на базе центра впервые применят элементы Вальдорфской педагогики. Помещение наполнят игрушками из природных материалов, которые только намекают на свою возможную функцию и позволяют вариативно использовать себя в игре. Например, куклой становится завязанный по-особому носовой платок, строительным материалом — деревянные бруски, поленья, спилы веток и стволов, шишки, жёлуди, кусочки коры, камни, ракушки и прочее. У воспитателей и детей будет возможность создавать своими руками кукол, гномов, животных. Вальдорфская среда не предусматривает наличие телевизора, радио и компьютеров, не признаёт пластмассовые, электронные и механические игрушки.

Отметим, все эти методики детский сад представит на первом городском фестивале инфраструктурных решений. Помимо дошкольных учреждений в нем примут участие школы и центры дополнительного образования. Все они представят свои авторские разработки в части эффективного использования помещений, направленных на улучшение качества образования.