Красноярские школьники облили щенков бензином и подожгли

В Красноярске школьники облили бензином и подожгли нескольких щенков. Об этом в социальных сетях рассказали волонтеры группы «„Хатико“ — скорая помощь животным».

Вопиющий инцидент произошел в Октябрьском районе города. Как рассказала одна из кураторов группы в соцсети, несколько маленьких щенков обитали в гаражах за домом по ул. Вильского, 1. По словам девушки, туда пришли подростки, которые облили животных бензином и подожгли. Все дворняги погибли, уцелел только один щенок. Активисты не уточнили, сколько всего было собак и когда орудовали живодеры.

Уцелевшего щенка доставили в клинику, где его лечат специалисты. В группе «Хатико» сообщают, что его жизнь вне опасности, щенок не потерял зрение. Волонтеры ищут для щенка, которого назвали Лешкой, передержку или хозяев. По их словам, пес не сможет пережить зиму на улице, так как лишился подшерстка.

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Также активисты сообщают, что в гаражах на Вильского остались щенки из другого помета. В группе опасаются, что те же подростки могут прийти издеваться над оставшимися животными: «Нужны деньги и лечение. Нужны передержки и руки! Помогите пристроить малышей и забрать из этого ада».

Информацию о состоянии щенка можно посмотреть в группе волонтеров в социальной сети.