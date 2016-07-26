Итоги уходящего сельхоз года подвели на Агропромышленном форуме Сибири

Краевые аграрии обсудили итоги работы в 2017 году и наметили планы на 2018 год на Агропромышленном форуме Сибири, который проходит в эти дни в красноярском МВДЦ «Сибирь».

В пленарном совещании форума 16 ноября приняли участие и.о. министра сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания Сергей Зяблов, а также главы районов, руководители сельхоз предприятий, специалисты муниципальных управлений сельского хозяйства, ученые НИИ, представители образовательных организаций.

Леонид Шорохов, выступая с большим докладом, подчеркнул: год для аграриев выдался непростым, что во многом связано с погодными условиями. Чиновник также перечислил иные трудности, с которыми сталкивается агропромышленный комплекс края.

«Сдерживающими факторами развития АПК являются недобор урожая, падение цен на продукцию растениеводства, снижение качества зерна и заготовленных кормов. Острой проблемой остается дефицит оборотных средств на приобретение сырья, высокая закредитованность предприятий, нехватка собственных средств», — сказал и.о. министра.

Для решения имеющихся проблем и в целом на поддержку АПК в 2017 году было выделено более 7 млрд рублей. Из них краевых денег — 5 млрд 626 млн рублей. На следующий год в региональной казне на поддержку АПК предусмотрено 5 млрд 553 млн рублей, однако цифра может увеличиться при корректировке бюджета.

«Одно из стратегических направлений — продвижение краевых товаров не только на внутренний рынок, но и за пределы края и страны. Это самое главное, и для этого нам надо действительно понять, что вместе мы — сила», — отметил Шорохов.

На пленарном заседании также выступили ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова, представитель Управления Федеральной налоговой службы по краю Елена Швалова и главы Минусинского и Канского районов Евгений Норкин и Александр Заруцкий.

Торжественной частью пленарного совещания стало вручение наград передовикам производства, отличившимся в ходе уборки урожая, дилерами заводов изготовителей сельскохозяйственной техники: «Назаровоагроснаб», «Агросельхозтехника», «Агро-Мастер Красноярск», ТД «Галактика», «АвтоСпецМаш».

Напомним, нынешний Агропромышленный форум Сибири — юбилейный. Уже в 25 раз аграрии собираются на одной площадке после завершения уборочной кампании. На форуме обсуждаются ключевые проблемы, презентуются достижения в области АПК, строятся планы. Особое внимание в этом году было уделено спецтехнике, позволяющей минимизировать потери в суровых климатических условиях.

Традиционно форум сопровождается награждениями лучших представителей отрасли. Параллельно в МВДЦ «Сибирь» проходит большая продовольственная ярмарка, где представлена образцовая продукция местных сельхоз- и товаропроизводителей. Каждый красноярец может приобрести на ярмарке свежие и натуральные продукты: мясо, молоко, овощи, мед и другие.

Ярмарка работает до 18 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.