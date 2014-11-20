Красноярка отсудила 100 тысяч рублей за отравление роллами

Жительница Красноярска отсудила у дисконт-бара 100 тысяч рублей за пищевое отравление. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Советского района. Девушка заказала на обед суши и роллы.

В октябре 2016 года красноярка обедала в дисконт-баре «Лось и лосось» на ул. Взлетная, 6а. Через некоторое время после этого она попала в больницу, где врачи диагностировали у нее инфекционное заболевание — сальмонеллез. Девушка обратилась с иском в суд Советского района Красноярска. Ответчиком по делу выступал владелец бара. Он отрицал, что девушка заболела после обеда в его заведении.

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Во время судебных разбирательств оказалось, что сальмонеллезом красноярка заболела именно после обеда в баре «Лось и лосось». Кроме нее сальмонеллез в этом дисконт-баре подхватили ещё 5 человек.

В сентябре 2017 года суд Советского района города заставил бар выплатить красноярке 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако деньги она до сих пор не получила. Представители дисконт-бара пытаются обжаловать решение районного суда в Красноярском краевом суде.