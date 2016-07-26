Проезжую часть улицы Калинина залило водой из-за коммунальной аварии

Улицы Калинина залило водой из-за неудачной прокладки сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КрасКом».

Авария произошла сегодня около 16:35 в районе дома № 41 на ул. Калинина. Рабочие, занимавшиеся прокладкой инженерных сетей к новостройке, случайно повредили магистральную сеть водоснабжения. Заметили порыв тогда, когда вода залила проезжую часть улицы Калинина. Чтобы начать ликвидацию аварии представители компании «КрасКом» оперативно отключили воду.

Без холодной воды остались 24 жилых дома: Калинина, 50; 52/2; 52/3; 52; 43б; 43а; 39а; 39б; 45; 45б; 45в;4 5г; 45и; 45а/1-11.

«Ликвидирует порыв и чистит проезжую часть „Ментал-плюс“. Ориентировочный срок завершения ремонта 6:00 21 ноября. Компания „КрасКом“ организует подвод холодной воды», — пояснили в пресс-службе.

Время и место доставки воды жители домов могут узнать в центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: (391) 211-39-63.