Еще несколько домов в Красноярске в морозы остались без крыши из-за капремонта

Первые морозы не остановили красноярских подрядчиков капремонта от разбора крыши дома на ул. Новая заря, 31. Фотографию оголенного строения разместил на своей странице в соцсети житель соседнего дома.

На снимке видно, что в данный момент вместо кровли у этого дома только стропила. При этом, по словам очевидца, рабочие хоть и присутствуют, но работ не ведут.

«И так продолжается уже больше недели, — говорит собеседник Newslab.ru, — жители крайне удивлены и ожидают худшего».

Пару недель назад в подобной ситуации оказались жильцы нескольких домов в Сосновоборске. Тогда в Фонде капитального ремонта Красноярского края завили, что это практически идеальное время для ремонта кровли — дождей уже не будет, а до серьезных морозов еще далеко.

«К тому же, проектом предусматривается дополнительное утепление крыш на все время ремонта, в связи с этим от холода жители не пострадают», — заверили чиновники.

С подобными доводами не согласны жители дома по ул. Московская, 8а, на котором еще в начале октября 2017 года разобрали крышу и до сих пор не восстановили. При этом ни о каком утеплении речи не идет.



«Оказывается, они до сих пор не согласовали с заказчиком какой материал нужен, и его никто не закупил, — рассказывает одна из жительниц дома, — сегодня вечером пришла с работы, а в коридоре и туалете лужи — снег тает и стекает в перекрытия. В квартире же круглосуточно работают три обогревателя».

Напомним, что на конец октября этого года в Красноярске было отремонтировано лишь 10 из 133 запланированных на 2017 год домов.