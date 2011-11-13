Красноярцам представили онлайн-карту отключений тепла, света и воды

Жители Красноярска смогут узнавать обо всех аварийных и плановых отключениях в городе в оперативном режиме, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.

По поручению главы города Сергея Ерёмина, в департаменте разработан план поэтапного повышения эффективности работы с жителями города. Самая первая мера — реорганизация интернет-страницы диспетчерской службы 005.

Онлайн-карта отключений коммунальных услуг в Красноярске теперь доступна на сайте мэрии.

Раздел службы 005 представляет собой карту, где город разбит по районам. Если кликнуть мышкой на интересующий район, появляется список всех плановых и аварийных отключений. Информация в этом разделе публиковалась и ранее, однако теперь ее подача стала значительно удобнее для жителей.

«Главное новшество в том, что если раньше горожане могли узнать только о плановых отключениях, то сейчас диспетчеры будут оперативно обновлять данные в течение дня. Информация об аварийных отключениях должна появляться на странице через 15-20 минут после случившегося», — отметили в пресс-службе.

В ближайшее время в мэрии предпримут и другие меры по улучшению работы службы. Так, на первом этапе увеличат пропускную способность телефонных линий. Это позволит исключить сброс звонков при пиковых нагрузках, то есть при необходимости до оператора смогут дозвониться абсолютно все.

Также в планах провести техническое переоснащение рабочих мест операторов. На это в бюджете города на 2018 год уже запланированы средства. Модернизация оборудования и техники не проводилась больше пяти лет.

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Третий этап — увеличение количества диспетчерского состава. Сейчас ежесуточно звонки от горожан принимают всего 4 человека. По расчетам, на суточное дежурство должны заступать 8 диспетчеров.

Четвертым этапом должна стать разработка программного обеспечения для единой базы данных всех обращений. Планируется, что база данных будет такой, чтобы с ней могли работать одновременно абсолютно все организации, предприятия и должностные лица, отвечающие за жизнеобеспечение города. В том числе ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Это ускорит обработку информации и повысит скорость решения проблем.

«Отдел 005» — является единственной в России диспетчерской службой, которая работает с заявками, касающимися абсолютно всех сфер жизнедеятельности города. Диспетчеры передают их не только в городские службы, но и работают абсолютно со всеми управляющими компаниями, ТСЖ и коммерческими организациями.