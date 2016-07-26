Красноярка отсудила почти 200 тысяч за неправильно изготовленную кухню

Жительница Октябрьского района судилась с предпринимателем за затянувшуюся поставку кухонного гарнитура и несоответствие размеров шкафов. Об этом рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Красноярка заключила договор на изготовление за 33 дня кухонного гарнитура с индивидуальным предпринимателем. Она планировала оборудовать кухню полностью, поэтому заплатила 395 рублей за мебель и бытовую технику. Вовремя шкафы не изготовили и привезли лишь с опозданием в месяц. При этом выяснилось, что встроенная техника в них не влезла — не соответствовали размеры. Женщина сама купила холодильник и морозильную камеру на 85 тыс. рублей, которые ей вернул предприниматель. Красноярка подала претензию и попросила заменить фасады на купленной технике, но изготовитель на отреагировал на письма и женщина обратилась в Октябрьский районный суд.

Судья признал требования женщины обоснованными и частично удовлетворил их. Неустойка за нарушение сроков поставки товара составила 58,5 тыс. рублей, нарушение сроков по устранению недостатков стоило предпринимателю еще 10 тыс. рублей. Кроме этого суд оценил моральный вред женщине в 2 тыс. рублей и присудил штраф за отказ добровольно удовлетворить требования заказчицы — еще 10 тыс. рублей.

«При определении размера неустойки за просрочку устранения дефектов товара и штрафа суд применил нормы ст. 333 ГК РФ „Уменьшение неустойки“ и снизил обе суммы до 10 тыс. рублей», — пояснила Наталья Мишанина.

Женщина не согласилась с такой компенсацией и обратилась в краевой суд. Судья увеличил неустойку за нарушение сроков устранения недостатков товара до 69,1 тыс. рублей, а штрафа — до 64,8 тыс. рублей. Остальные суммы остались без изменения. Таким образом предпринимателю пришлось выплатить 194,4 тыс. рублей.