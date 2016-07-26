В Красноярске состоялся онлайн-этап чемпионата Росатома по игре «Что? Где? Когда?»

На базе Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) прошел региональный этап Всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди предприятий атомной отрасли. Госкорпорация «Росатом» проводит его уже в третий раз, объединяя в интеллектуальном поединке десятки команд атомщиков со всей России.

В красноярском ИЦАЭ честь краевых атомщиков защищали две команды от Электрохимического завода ( «Иглз» и «МОЯОРка») и одна от Горно-химического комбината («Центр циклона»). Всего в онлайн-режиме играли 114 команд из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Читы, Томска, Новосибирска и других городов. Ведущим игры стал член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров.

«Игра проходит во всех регионах, где есть предприятия атомной отрасли. Команды на предприятиях формируются из активных и инициативных сотрудников, которые интересуются интеллектуальным развитием. Онлайн-этап из-за разницы во времени проходит в два шага. Сначала играет восток, затем запад. Всё проходит максимально открыто и честно. Турнир полностью повторяет правила игры „Что? Где? Когда?“. Здесь могут быть заданы совершенно любые вопросы, связанные с расширением кругозора», — рассказал директор ИЦАЭ Эдуард Распопов.

На прошедшем этапе атомщикам предлагалось ответить, например, на вопрос о том, что значат дуги в композиции памятника Герману Титову. Как рассказывают сами участники, игру «Что? Где? Когда?» они ценят именно за вопросы на логику, интуицию и «на подумать».

«Мы с командой играем уже 9 лет. Сначала играли внутри предприятия, а затем на турнире Росатома. Интеллектуальные игры — это всегда интересно, а игру „Что? Где? Когда?“ мы все смотрели в детстве, можно сказать, выросли на ней. Так что как только у нас появилась возможность поиграть, мы сразу же включились. В турнире мы участвуем все три года, в первый год даже вышли в финал. В игре ценим те вопросы, которые можно раскрутить, не зная точного ответа, то есть это вопросы на логику, на ассоциации или интуицию», — поделилась капитан команды «Иглз» Электрохимического завода Яна Гильмитдинова.

В итоге обе зеленогорские команды набрали по 15 баллов, в общем рейтинге группы «Росатом-восток» «Иглз» занимает 16-е место, а «МОЯОРка» — 20-е. «Центр циклона» с 12 баллами занял 36-ю строку рейтинга.

В финал III Всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», который пройдет в Москве 9 декабря, вышли 18 команд — по девять команд из восточной и западной групп.