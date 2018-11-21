Лидеры мировой энергетики и нефтегазовой отрасли встретятся в Красноярске

С 22 по 24 ноября в Красноярске пройдет крупнейший за Уралом VIII Сибирский энергетический форум, а также XXV выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и выставка «Нефть. Газ. Химия».

В этом году на открытие юбилейной выставки съедутся представители Правительства РФ, ведущие энергетики страны, представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, а также гости из зарубежья. Активное участие в работе форума примет заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Впервые на форуме состоится рабочая встреча с представителями делегации Великобритании. Сибирским энергетикам и бизнесменам презентуют 8 крупных британских отраслевых компаний и предложат возможности для международного сотрудничества. На стендах компаний посетители смогут ознакомиться с рядом инновационных разработок. Например, будут представлены:

новейший источник бесперебойного питания, который разработан для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды и для любого промышленного применения.

интеллектуальные счетчики для дистанционного учета электроэнергии, которые обладают повышенной защитой от хищения электроэнергии и способны работать при экстремально низких температурах (-40 °С и ниже).

новые светодиодные светильники для сферы ЖКХ, корпус которых выполнен из ударопрочного поликарбоната и оснащен «антикражными» заглушками.

Также посетителям выставок представят современные материалы и технологии для прокладки коммуникаций, высокопрочные кабели и провода, электроизоляционные материалы, электротехнические ленты и прочее.

Специалистам нефтегазовой отрасли на выставке презентуют комплексные решения для добычи, транспортировки и хранения природных ресурсов; современные инструменты для работы: ультразвуковые и радиоволновые уровнемеры, сигнализаторы уровня, а также бытовые счетчики газа; средства охраны труда, спецодежду и спецобувь, промышленные средства защиты; мобильные вагон-дома и быстровозводимые здания для вахтовиков.

В рамках Сибирского энергетического форума пройдут более 15 круглых столов, совещаний и семинаров, в ходе которых обсудят важнейшие вопросы топливно-энергетического комплекса: стратегия развития энергетики в РФ и Красноярском крае, технология третьего тысячелетия в сибирской энергетике, разбор первых результатов реформы теплоснабжения в Красноярском крае и тарифообразования по методу «альтернативной котельной», актуальные вопросы добычи, переработки и реализации угля и нефтегазовых продуктов.

23 ноября состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) под председательством заместителя руководителя комиссии — заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова по вопросам подготовки объектов электроэнергетики, задействованных при проведении XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.

24 ноября пройдет круглый стол «Вопросы экологии в год экологии. Новые подходы в решении экологических проблем тепло- и энергообеспечения». Участие в нем примут общественники, экологи и представители крупных предприятий — СУЭК, Красноярская ГРЭС-2 и другие.

С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

VIII Сибирский энергетический форум, XXV специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия» пройдут с 22 по 24 ноября в Красноярске. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).