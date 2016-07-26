В Красноярске запланировали строительство центра протонной терапии

В Красноярске может появиться протонный центр лучевой терапии. Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов Законодательного Собрания края в Центре ядерной медицины.

Накануне спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина встретились со специалистами Центра и обсудили планы по развитию.

Центр ядерной медицины (структурное подразделение ФМБА России, ул. 1-я Смоленская, 16) открылся в Красноярске в 2014 году и стал первым на территории Сибири. В его состав входят два отделения — терапии и диагностики.

В первом проходят лечение пациенты с раком щитовидной железы, а также с патологиями поражения костей. Продолжительность курса лечения составляет 3-7 суток в круглосуточном стационаре. Пациенты размещаются в двухместной палате со всеми удобствами. Во втором отделении специалисты занимаются диагностикой заболеваний по линии онкологии, кардиологии, неврологии. В нем установлен специальный сканер, который позволяет оценить эффективность лечения и определять дальнейший его ход.

Центр ядерной медицины принимает пациентов не только из Красноярского края, но и из различных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Услуги здесь оказывают как по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь, так и платно.

Ранее пациентам из края, имеющим рак щитовидной железы, приходилось ездить в Калужскую область, а теперь радиойодтерапию они могут пройти в Красноярске. Этот метод хорошо себя зарекомендовал — эффективность лечения достигает 90 %, даже если имеются множественные поражения легких, костной системы. Центр также занимается брахитерапией (лечением рака предстательной железы)

На встрече со специалистами депутатам рассказали о планах по открытию протонного центра. По словам заместителя министра здравоохранения края Дмитрия Попова, на сегодняшний день для протонного центра уже найден инвестор, однако для реализации проекта требуются законодательные меры на уровне федерального центра.

«Протонная терапия — это разновидность дистанционной лучевой терапии. У нее есть определенные преимущества за счет радиофизических свойств, которыми обладает протонный пучок, что позволяет улучшить качество терапии и лечить сложные заболевания. Этот метод позволяет сохранять здоровые ткани и добиться максимальной гибели опухолевых клеток. В среднем курс лечения состоит из 30-32 фракций облучения, а его стоимость равна 2,2 млн рублей, что сопоставимо с ценой услуги в зарубежных клиниках», — рассказала директор Центра ядерной медицины Наталья Чанчикова.

Стоимость реализации проекта протонного центра составляет 5,6 млрд рублей. Специалисты отмечают, что благодаря его появлению в Красноярске будет создан многофункциональный кластер по оказанию качественной медицинской помощи при онкологических заболеваниях. На его возведение при положительном решении уйдет порядка пяти лет.

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Итог рабочей поездки подвел Дмитрий Свиридов: «Мы затронули целый спектр проблем. Это и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и перспективы проекта по созданию центра протонной терапии, который может появиться в нашем крае. Радует, что у этого кластера есть серьезный потенциал. Его возможности необходимо наращивать. То, что мы увидели, производит большое впечатление. Динамика лечения пациентов, которые идут на поправку, демонстрирует хорошие показатели. Немаловажно и то, что врачи видят результат вложенных средств, понимают, что они спасают человеческие жизни и улучшают здоровье людей. Жалоб на нехватку препаратов нет, хотя определенные трудности есть. Мощности центра позволяют обслуживать гораздо больше пациентов. Но на сегодняшний день устроено так, что лечение и диагностику по заказу фонда обязательного медстрахования проходит только около двух тысяч человек. Чтобы увеличить этот показатель, нужно предпринять целый ряд шагов. Мы сегодня скоординировали наше видение и понимание, куда нужно двигаться и что нужно сделать, чтобы это направление крепло и развивалось».