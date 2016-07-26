На Красноярской ГЭС заменили рабочее колесо гидроагрегата

На Красноярской ГЭС продолжается техническое перевооружение гидроагрегата № 9, в процессе которого установлено новое рабочее колесо.

В настоящее время на гидроэлектростанции проведены работы по изъятию старого рабочего колеса. Для этого демонтированы: генераторный подшипник, крестовина, ротор, подпятник, турбинный подшипник, крышка турбины, направляющий аппарат, вал и старое рабочее колесо, которое временно размещено в машинном зале. Операция по установке нового рабочего колеса проходила в течение часа.

Теперь специалистам предстоит со скрупулёзной точностью восстановить изначальную конфигурацию гидроагрегата, обеспечить безусловное взаимодействие новых и старых элементов. Модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом предполагается ввести в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Новое колесо произведено на Ленинградском металлическом заводе ПАО «Силовые машины». Его масса 244 тонны, диаметр — 8,5 м. Оборудование доставили на Красноярскую ГЭС водным путем через Беломоро-Балтийский канал, Белое, Баренцево, Карское моря и по Енисею до причала возле ГЭС. Путь составил около 6 тысяч километров.

Гидротурбины с новыми рабочими колесами, энергетические характеристики которых были подтверждены в ходе модельных испытаний, превосходят по своим показателям установленные на ГЭС турбины за счет применения в конструкции рабочего колеса инновационной лопастной системы, позволяющей обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных турбин.

Замена рабочих колес Красноярской ГЭС — часть комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия». В настоящее время новые рабочие колеса и другое оборудование также устанавливается на Братской и Усть-Илимской ГЭС.

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За счет реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции ЕвроСибЭнерго: Красноярская, Братская и Усть-Илимская — к 2019 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, пропуская через турбины тот же объем воды. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тысяч тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.

Гидроагрегат № 9 был введен в эксплуатацию в 1968 году. На момент вывода в капитальный ремонт наработка агрегата составила 165 130 часов, выработано 40264,1 млн. кВтч электроэнергии.