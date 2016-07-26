Красноярскую ГЭС снабдили мощнейшими колесами для гидроагрегатов

20 сентября на Красноярской ГЭС завершилась уникальная логистическая операция: из Санкт-Петербурга на одну из крупнейших электростанций Сибири доставили пару самых массивных за всю историю российской гидроэнергетики рабочих колеса гидроагрегатов.

Колеса были произведены на Ленинградском металлическом заводе ПАО «Силовые машины» и отгружены в конце августа. Масса каждого — 244 тонны, диаметр — 8,5 м. Баржа с гидроэнергетическим оборудованием прошла по Беломоро-Балтийскому каналу, Белому, Баренцеву, Карскому морям, а по Енисею дошла до причала возле Красноярской ГЭС. Путь колес составил около 6 тыс. км.

Первый модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом введут в эксплуатацию в апреле будущего года, второй — в январе 2019 года. Гидротурбины с новыми рабочими колесами превосходят по своим показателям установленные на ГЭС турбины за счет применения в конструкции рабочего колеса инновационной лопастной системы, позволяющей обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных турбин.

«В рамках комплексной модернизации, которая проходит на Красноярской ГЭС, уже было заменено электрооборудование. Сегодня мы приступаем к следующему этапу — замене рабочих колес. От этого мы получим два плюса — увеличение производительности и улучшение экологической ситуации. На новом оборудовании при том же объеме воды ГЭС будет вырабатывать на 300 млн. кВт ч больше», — уточнил гендиректор Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго Сергей Каминский.

Замена рабочих колес Красноярской ГЭС — часть комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия». В настоящее время новые рабочие колеса и другое оборудование также устанавливается на Братской и Усть-Илимской ГЭС, а в сентябре будет выбран поставщик турбин для Иркутской ГЭС.

За счет реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции ЕвроСибЭнерго — Красноярская, Братская и Усть-Илимская ГЭС — к 2019 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, пропуская через турбины тот же объем воды. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн. тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.

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«Замена рабочих колес — новый важный этап комплексной модернизации Красноярской ГЭС, который повысит надежность работы станции, позволит эффективнее использовать гидроэнергетические ресурсы Енисея и производить больше чистой энергии», — отметил Вячеслав Соломин, генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго».