Электросетевые объекты «КрасКома» получили паспорт готовности к зиме

Управление электроэнергетики компании «КрасКом» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Паспорта готовности руководителям энергопредприятий вручил и. о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. Он пожелал всем безаварийной работы и рекомендовал усилить дежурно-диспетчерские службы.

Итоги летней ремонтной кампании «КрасКома» по подготовке муниципального электросетевого хозяйства к зиме принимала специальная комиссия. В ее состав входили представители отраслевого министерства края, муниципалитета, регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также подразделений по делам ГО и ЧС. Они оценивали готовность работы оборудования и качество выполнения профилактических мероприятий, уровень профессиональной подготовки персонала.

«От того, насколько качественно выполняется производственная программа на каждом рабочем участке, зависит, как пройдет в целом отопительный сезон, будет ли в квартирах красноярцев тепло и светло, а значит, комфортно и уютно. Поэтому оценка горожан нашей работы в осенне-зимний период для нас не менее важна, чем полученный паспорт готовности, — отметил генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — Однако подготовка к зиме — это лишь часть той большой работы, которую ежедневно выполняют энергетики нашего предприятия. Они не только обслуживают более 770 километров электрических сетей и 300 различных муниципальных объектов электрохозяйства, но и несут ответственность за бесперебойную работу электрооборудования водозаборов и очистных сооружений, внося тем самым свой вклад в надежное водоснабжение и водоотведение Красноярска».