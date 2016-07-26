«Енисей-СТМ» пригласил болельщиков на церемонию награждения клуба

23 ноября в Конгресс-холле СФУ (Свободный пр., 82, стр. 9) пройдет торжественная церемония награждения чемпиона, обладателя кубка и Суперкубка России 2017 года — красноярского регбийного клуба «Енисей-СТМ».

Как рассказали в пресс-службе клуба, на церемонии мужской команде клуба «Енисей-СТМ» будут вручены награды, которые удалось завоевать в нынешнем году. Напомним, что «Енисей-СТМ» имеет абсолютную результативность в этом сезоне: команда взяла пять из пяти возможных трофеев, а благодаря одному из них вошла в историю европейского и российского регби.

Клуб приглашает своих болельщиков принять участие в церемонии награждения. В welcome-зоне до начала мероприятия для гостей будет организован фуршет с прохладительными напитками. Также за полчаса до старта официальной части будут работать фото- и автограф-зоны, где гости смогут сделать моментальные снимки с регбистами и подписать памятные календари на 2018 год.

Дресс-код: cocktail. Вход бесплатный, осуществляется по пригласительным. Получить пригласительный билет можно в офисе РК «Енисей-СТМ» по адресу ул. Остров Отдыха, 10, до 15:00 23 ноября.

Встреча гостей в Конгресс-холле СФУ 23 ноября начнется в 18:15, торжественная церемония — в 19:00.