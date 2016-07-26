Региональные программы переселения из аварийного жилья останутся без поддержки федерации

В бюджете РФ 2018 года не будет денег на переселение из аварийного жилья. Соответствующие поправки в главный финансовый документ, внесенные партией ЛДПР, отклонила Государственная Дума России.

Совсем недавно парламент страны принял закон о продлении на год деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ. Однако финансирование его программ (в частности, переселение из аварийного жилья) в федеральном бюджете оказалось не предусмотрено.

«В сегодняшней экономической ситуации регионы самостоятельно не справятся с переселением из аварийного жилья, — говорит депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Натаров, — поэтому мы предлагали заложить в бюджет дополнительно 20 млрд рублей на эти нужды».

К тому же, в 2018 году долги территорий перед федерацией будут реструктуризированы. Это приведет к тому, что регионы ждет жесткая экономическая политика, а, значит, они не смогут в полном объеме решать подобные вопросы, считает депутат ГД.

«И это при том, что многие решения по переселению уже приняты, многие суды выиграны и люди ждут переезда», — резюмирует он.