В декабре с улиц Красноярска начнут убирать лишние заборчики

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, когда с улиц Красноярска уберут лишние пешеходные ограждения.

В Красноярске продолжается ревизия заборов, которые установлены на улицах города. Инспекцию еще десять дней назад поручил провести мэр Сергей Ерёмин, который заявил, что его — как и многих жителей — тоже раздражает разнообразие оградок, которые соседствуют друг с другом. Сегодня градоначальник пояснил, что отчет почти готов и до конца месяца начнется работа по приведению города в порядок.

«Мы начнем демонтаж. Где будет позволять погода, где будет позволять местность, мы будем делать это, не дожидаясь весны. Работа достаточно большая. Я смотрю на это и меня коробит. Я уже насчитал порядка 30 образцов различного архитектурного металлического творчества», — поделился Сергей Ерёмин.

Мэр отметил, что только в центре города за время своих прогулок он насчитал около 10 видов заборчиков.

«Там есть желтенько-зеленые — это, я так понимаю, год 85-й. Дальше ограждения наши классические, с ромбиками. Есть и эксклюзивные, вероятно, предприниматели решили сделать перед своими участками оградки. Кто-то дерево огораживает — может это и классно, но с точки зрения эстетики это не добавляет нашему городу вкуса. На выезде из города — улицы Годенко, Тотмина и в сторону Калинина — там тоже обращал внимание на то, что достаточно похабные ограждения», — пояснил глава города.

Убирать будут не все заборчики, а лишь те, которые портят вид города и не несут функциональной нагрузки. Оставят заборы, которые соответствуют ГОСТам и обеспечивают безопасность людей. Те заборчики, которые уберут с улиц, поступят в городской маневренный фонд и их будут использовать на тех участках, где ограждений не хватает.