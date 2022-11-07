Новый мэр Красноярска не смог связаться с экстренной службой после ночной бури

Глава Красноярска Сергей Ерёмин не смог дозвониться до диспетчеров службы 005 и сообщить о последствиях штормового ветра. Об этом он рассказал сегодня на селекторном совещании.

Сильный ветер в Красноярске прошел 4 ноября. Сегодня руководители районных администраций отчитались перед мэром о ликвидации последствий. На сегодняшний день восстановлено электроснабжение в районах, отремонтированы кровли, убраны обрывки рекламных баннеров, введены в строй светофоры, продолжается работа по уборке сломанных веток и деревьев. Именно этих вопросов касалось большинство обращений, которые поступали в службу «005» в течение 4 и 5 ноября.

«На все телефоны диспетчерских служб только 4 ноября поступило более восьми тысяч обращений, однако очень многие люди просто не смогли дозвониться. К числу недозвонившихся в службу „005“ можно причислить и меня. В субботу утром я не мог связаться с диспетчерами, поэтому подтверждаю: система работает неадекватно современным условиям. Нужно принимать меры для того, чтобы изменить ситуацию», — сообщил Сергей Ерёмин.

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Мэр поручил усилить техподдержку, что позволит увеличить одномоментный приём телефонных звонков, а также их обработку специалистами. Такое поручение он дал руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову, несмотря на то, что ранее появилась информация о его скором уходе из мэрии.

Продолжая тему внешнего благоустройства городского пространства, мэр поблагодарил всех красноярцев, представителей бизнес-сообщества, которые подключились к наведению порядка после штормового ветра. В то же время Сергей Ерёмин акцентировал внимание на более плодотворном взаимодействии руководителей районных администраций с предпринимателями, организациями и предприятиями Красноярска в части качества содержания городских территорий.

Еще одной темой совещания стало проведение администрацией города конкурсных торгов на 2018 год. Заместитель главы города — руководитель департамента муниципального заказа Владимир Щербенин отметил: «На сегодняшний момент объявлено 97 торгов — это 35 % от первоначального плана. Особое место занимает содержание улично-дорожной сети города, капитальный ремонт дорог».

Глава города Сергей Ерёмин поручил на текущей неделе на основе анализа имеющегося опыта представить принципиальные предложения, которые позволят отбирать самые квалифицированные подрядные организации к работе по муниципальным контрактам в следующем году.