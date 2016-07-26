В аварии с междугородним автобусом пострадала красноярка

В центре Красноярска произошла авария с участием городского и междугороднего автобусов. ДТП произошло напротив здания Центрального районного суда (ул. Ленина, 58).

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись автобусы маршрутов № 50 «Стела — микрорайон Солнечный» и № 130, который ездит от города Сосновоборска Красноярского края до железнодорожного вокзала Красноярска. В результате аварии пострадала красноярка, которая ехала в автобусе № 50. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получила пассажирка.

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Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По предварительным данным, авария произошла в результате невнимательности водителя маршрута № 130: «Он просто отвлекся».

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.