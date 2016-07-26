Железногорский ГХК пригласил жителей края принять участие в фотоконкурсе «Возрождение духа»

Железногорский Горно-химический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом») приглашает фотографов-профессионалов и любителей принять участие в первом конкурсе фотографий в области архитектурного наследия «Возрождение духа».

Его цель — привлечь внимание к истории и уникальности объектов культурного наследия, расположенных на территориях, граничащих с предприятием. В декабре 2017 года участников конкурса приглашают в тур в село Большой Балчуг Сухобузимского района. Объектом съемки станет Покровский храм, памятник деревянного зодчества, восстановленный в 21 веке при поддержке ГХК.

Итоги подведут в 2018 году, накануне Рождества. Победителям вручат дипломы и памятные подарки.

Отправить заявку на электронный адрес tborisenkova@list.ru с приложенным согласием на обработку персональных данных необходимо до 11 декабря.

С положением о конкурсе «Возрождение духа» можно познакомиться на сайте Горно-химического комбината.